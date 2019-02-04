НАПК направило в суд 16 протоколов на проректора КПИ

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 16 админпротоколов относительно проректора КПИ Петра Ковалева за заключение договоров подряда в условиях конфликта интересов.

Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

Нарушение Национальное агентство установило во время проверок по сообщениям юридических лиц и физических лиц-обличителей.

Так, составлено 16 протоколов в отношении проректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева.

Установлено, что проректор в 2017-2018 годах, не сообщив ректору университета о наличии у него реального конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму более 634 тысячи гривен с ООО "Спецстроймонтаж-3", руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат.

Еще 16 протоколов составлены в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко.

В НАПК отмечают, что директор техникума неоднократно выдавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему мужу, не сообщив университету о наличии у нее реального конфликта интересов.

Кроме того, направлено в суд 2 протокола о и.о. заведующего кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского Владимира Рожко.

Отмечают, что находясь в должности ректора указанной академии, Рожко не сообщил Министерство культуры об имеющемся реальном конфликте интересов и подписал приказ о принятии на работу своего родственника (невестки).