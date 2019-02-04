Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК направило в суд 16 протоколов на проректора КПИ

Понедельник, 4 февраля 2019, 09:41

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 16 админпротоколов относительно проректора КПИ Петра Ковалева за заключение договоров подряда в условиях конфликта интересов.

Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

Нарушение Национальное агентство установило во время проверок по сообщениям юридических лиц и физических лиц-обличителей.

Так, составлено 16 протоколов в отношении проректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева.

Установлено, что проректор в 2017-2018 годах, не сообщив ректору университета о наличии у него реального конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму более 634 тысячи гривен с ООО "Спецстроймонтаж-3", руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат.

Еще 16 протоколов составлены в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко.

В НАПК отмечают, что директор техникума неоднократно выдавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему мужу, не сообщив университету о наличии у нее реального конфликта интересов.

Кроме того, направлено в суд 2 протокола о и.о. заведующего кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского Владимира Рожко.

Отмечают, что находясь в должности ректора указанной академии, Рожко не сообщил Министерство культуры об имеющемся реальном конфликте интересов и подписал приказ о принятии на работу своего родственника (невестки).

Украинская правда
Темы: НАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
Все новости...
Реклама: