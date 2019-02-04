Журналисты нашли новые факты про связь окружения Путина и ЧВК Вагнера

7641 просмотр
Понедельник, 4 февраля 2019, 11:33

Самолет, связанный с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным, в течении двух лет периодически летал в страны, где находили боевиков так называемой "группы Вагнера".

Об этом говорится в расследовании российской "Новой газеты".

Ранее журналисты называли Пригожина спонсором частной военной компании Вагнера.

"За два года бизнес-джет M-VITO (самолет, который связывают с Пригожиным – УП) 48 раз совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. В большинстве случаев Бейрут, судя по деталям перелетов, использовался только как перевалочный пункт, из которого через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку", – говорится в расследовании.

Кроме того, бизнес-джет "повара Путина" 21 раз побывал над территорией Сирии с 2016 года. При том, что очень немногие рискуют там летать из соображений безопасности.

В этих же странах СМИ находили наемников "группы Вагнера" и интересы самого бизнесмена.

Так, в декабре 2016 года связанная с Пригожиным компания под эгидой российского Минэнергетики заключила с сирийским правительством меморандум об охране нефтегазовых месторождений в обмен на четверть доходов от добычи газа и нефти, а также покрытие расходов на боевые действия, которые ведут бойцы "ЧВК Вагнера".

В Африке самолет зафиксировали в первый раз 10 ноября 2017 года – на высоте 11 тысяч километров он пролетал над Египтом, что означает, что он не заходил там на посадку. А через месяц, в декабре, Москва получила от ООН разрешение на отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую республику, несмотря на введенное в 2013 году эмбарго.

Осенью 2017 года правительственные структуры ЦАР заключили со связанной с Пригожиным компанией соглашение, касающееся разработки месторождений алмазов. В соглашении, копия которого есть у издания, отмечается, что российская сторона "может осуществлять платежи наличными", доставка которых "возможна только на частном самолете".

Неизвестно, сколько раз в Африку прилетал лично Пригожин. Однако, в апреле 2018 года, по данным источников "Новой", бизнесмен регистрировался на рейс в Судан на борту другого самолета и летал туда в сопровождении двух бойцов "группы Вагнера".

Журналисты также говорят, что получили ответ якобы от Пригожина, в котором говорится, что он не владеет названным самолетом, страны Африки, Ливан и Сирию он на борту этого самолета не посещал, о своих интересах в этих странах рассказать не может.

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин Росcия война


powered by lun.ua
По теме
Яценюк попросил Порошенко "освободить Украину от кума Путина" 2 февраля 2019, 17:32
Путин велел Лаврову и Шойгу не обсуждать разоружение РФ  2 февраля 2019, 12:40
Ядерная сделка: РФ выходит из ДРСМД, Путин обещает США "зеркальный ответ" 2 февраля 2019, 11:42
Все новости
Главные новости
Скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу – КГГА
Поп убегал под гимн: община перешла к ПЦУ без священника
Три четверти украинцев считают, что страна движется не туда
Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос
Все новости
семья

4 мифа о родственниках в медзаведениях

психология

Как сделать рабочую встречу действительно продуктивной: 7 советов

социум

Как это – быть мамой ребенка с инвалидностью

Поиск по сайту
Архив
Весь архів