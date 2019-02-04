Пьяный водитель сбил полицейского и еще двух человек
На Тернопольщине задержан нетрезвый водитель, который сбил двух гражданских и полицейского.
Об этом сообщает 4 февраля отдел коммуникации полиции Тернопольской области
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с переломами и другими повреждениями попали три человека.
Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
Инцидент произошел 3 февраля около двух часов ночи в городе Почаев. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии остановили полицейские. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.
Автомобиль Volkswagen Golf выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в Mitsubishi.
По предварительным данным водитель Volkswagen(а) был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя.
Мужчина заявил, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно.
Следствие продолжается.
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