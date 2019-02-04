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Пьяный водитель сбил полицейского и еще двух человек

Понедельник, 4 февраля 2019, 13:01

На Тернопольщине задержан нетрезвый водитель, который сбил двух гражданских и полицейского.

Об этом сообщает 4 февраля отдел коммуникации полиции Тернопольской области

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с переломами и другими повреждениями попали три человека.

 

Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент произошел 3 февраля около двух часов ночи в городе Почаев. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии остановили полицейские. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

Автомобиль Volkswagen Golf выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в Mitsubishi.

 

По предварительным данным водитель Volkswagen(а) был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя.

Мужчина заявил, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно.

 

Следствие продолжается.

Украинская правда
Темы: полиция
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