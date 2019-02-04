В Киеве пьяный мужчина продавал пакет гранат

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Понедельник, 4 февраля 2019, 16:11

В столице полицейские задержали нетрезвого мужчину, который зашел в магазин и предложил продавцу продуктов на Оболони купить 4 гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

ЧП произошло на улице Иорданской около 22:00 3 февраля. О человеке с оружием сообщила продавец магазина.

"Продавец магазина сообщила, что нетрезвый мужчина положил на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты. Получив отказ, незнакомец ушел", - говорится в сообщении.

Правоохранители заметили похожего по описанию человека недалеко от магазина. У него обнаружили пакет, в котором было три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним. 

 

На место вызвали взрывотехническую службу и следственно-оперативную группу. Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, который ранее попадал в поле зрения полиции.

По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.  

Украинская правда

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Темы: Киев оружие


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