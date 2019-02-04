Часть столичных школ закрыли на карантин

Департамент образования и науки Киева приостановил образовательный процесс в 106 школах столицы в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Об этом заявил заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской власти.

"Обучение приостановлено в 106 учреждениях общего среднего образования (2841 класс), из них полностью – 89 УОСО, частично – 17 УОСО", - сказал Поворозник.

В частности образовательный процесс приостановлен: в 2 школах (частично) Голосеевского района, 29 школах Дарницкого района (28 полностью, 1 частично), 25 школах Деснянского района (полностью), 11 школах Оболонского района (10 полностью, 1 частично).

А также в 4 школах Печерского района (3 полностью, 1 частично), 2 школах Подольского района (частично), 19 школах Святошинского района (13 полностью, 6 частично), 11 школах Соломенского района (8 полностью, 3 частично), 3 школах Шевченковского района (2 полностью, 1 частично).

В КГГА напомнили, руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс, если отсутствуют 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Согласно сайту Главного управления статистики Киева, в городе 493 школы.

Напомним: