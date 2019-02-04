В Австрии во время авиашоу разбился небольшой самолет
Понедельник, 4 февраля 2019, 17:11
В Австрии близ Зальцбурга во время авиашоу в озеро упал небольшой самолет.
Об этом сообщает издание Kurier.
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в районе озера Вольфгангзее.
На видеозаписях, которые распространяют в соцсетях, видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем прикасается левым крылом воды.
Пилота удалось спасти – он отделался незначительными повреждениями.
Позже чрезвычайные службы достали из воды и самолет, который почти полностью погрузился в озеро.
Утечки топлива или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.