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Позиции ООС 4 раза обстреляли на Донбассе

Понедельник, 4 февраля 2019, 17:29

Боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции военных Операции объединенных сил.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм., Автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор вильный.

"Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Новолуганское. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм. И автоматических гранатометов вблизи поселка Опытное", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению в результате коварных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСбоевые действия
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