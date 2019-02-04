Новости дня: Еще 2 кандидата в президенты, вертолетная площадка Януковича, новый двигатель Маска

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты, Порошенко подписал закон о земельном моратории, вертолетную площадку в Киеве хотят вернуть Януковичу, Маск показал первые испытания нового двигателя, а в Крыму ухудшается экология – новости, которые были актуальны 4 февраля.

О кандидатах в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек. В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь.

Об армии

В Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба до 2014 лет, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.

О моратории на землю

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

Об экологическом кризисе в аннексированном Крыму

В аннексированной Керчи в хвостохранилище разрушили дамбу, которая препятствовала попаданию отходов в море, — теперь вся грязь идет на городской пляж.

О Церкви

На Ивано-Франковщине община храма решила перейти к Православной церкви Украины — люди сделали это без священника. Он бежал во время гимна.

О вертолетной площадке Януковича

В горадминистрации Киева говорят, что вертолетная площадка, построенный окружением Януковича через схему отмывания денег, хотят вернуть экс-президенту.

О других важных новостях

Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship - SpaceX планирует запустить аппарат к Луне за несколько лет.

За 4 года компания SpaceX планирует запустить космический корабль к Луне - сегодня Маск показал первые испытания двигателя, который должны установить в ракету Starship. Этот аппарат и должен полететь вокруг спутника Земли.

"Страна ждет часа, когда этот продажный президент уйдет от власти" — Тимошенко обратилась к Нацагентстве по предупреждению коррупции по обогащению Порошенко. Обещала написать письмо и Авакову.