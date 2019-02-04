Новости дня: Еще 2 кандидата в президенты, вертолетная площадка Януковича, новый двигатель Маска
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты, Порошенко подписал закон о земельном моратории, вертолетную площадку в Киеве хотят вернуть Януковичу, Маск показал первые испытания нового двигателя, а в Крыму ухудшается экология – новости, которые были актуальны 4 февраля.
О кандидатах в президенты
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек. В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь.
Об армии
В Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба до 2014 лет, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
О моратории на землю
Президент Украины Петро Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.
Об экологическом кризисе в аннексированном Крыму
В аннексированной Керчи в хвостохранилище разрушили дамбу, которая препятствовала попаданию отходов в море, — теперь вся грязь идет на городской пляж.
О Церкви
На Ивано-Франковщине община храма решила перейти к Православной церкви Украины — люди сделали это без священника. Он бежал во время гимна.
О вертолетной площадке Януковича
В горадминистрации Киева говорят, что вертолетная площадка, построенный окружением Януковича через схему отмывания денег, хотят вернуть экс-президенту.
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