Порошенко назвал пять главных направлений экономического роста Украины

10 1599 просмотров 4c0
Вторник, 5 февраля 2019, 00:07

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост. По его словам, это агросектор, IT, индустриализация, мощные инфрастуктурные проекты и туризм.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост. Первый - это агросектор. В прошлом году Украина собрала 70 млн тонн зерна. Невиданный урожай! Благодаря новейшим технологиям Украина в десятке производителей зерна в мире и в тройке крупнейших экспортеров", - подчеркнул президент.

"Второе направление - IT. И это не просто образованные специалисты. Мы не имеем должны больше быть ITшниками для иностранных производств, а должны создавать свои стартапы. Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT, создавая 4% ВВП. И каждый из них - средний класс с высокой з/п и возможностями", - добавил он.

По словам Порошенко, третье направление - индустриализация. Глава государства заявил, что "рост уровня прямых иностранных инвестиций, приход на наш рынок технологий, работающих на мировой экспорт - является залогом эффективности этого направления".

Четвертое главное направление, по которому будет происходить экономический рост - мощные инфраструктурные проекты.

powered by lun.ua

По теме
Экономические новости дня: о полной поставке американских тепловозов и "фейковом" твороге 4 февраля 2019, 22:39
Новости дня: Еще 2 кандидата в президенты, вертолетная площадка Януковича, новый двигатель Маска 4 февраля 2019, 21:22
Гриценко: Кум Порошенко расправляется с оппонентами 4 февраля 2019, 19:18
Все новости
Главные новости
Суд не удовлетворил иск Гриценко против ЦИК
Новости дня: Еще 2 кандидата в президенты, вертолетная площадка Януковича, новый двигатель Маска
Гриценко: Кум Порошенко расправляется с оппонентами
Порошенко подписал закон о земельном моратории
Все новости
Кино

5 экранизаций книг современных украинских писателей

психология

Как сделать рабочую встречу действительно продуктивной: 7 советов

еда

4 причины завтракать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів