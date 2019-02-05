Порошенко назвал пять главных направлений экономического роста Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост. По его словам, это агросектор, IT, индустриализация, мощные инфрастуктурные проекты и туризм.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост. Первый - это агросектор. В прошлом году Украина собрала 70 млн тонн зерна. Невиданный урожай! Благодаря новейшим технологиям Украина в десятке производителей зерна в мире и в тройке крупнейших экспортеров", - подчеркнул президент.

Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший – це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів. 21a e46 — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

"Второе направление - IT. И это не просто образованные специалисты. Мы не имеем должны больше быть ITшниками для иностранных производств, а должны создавать свои стартапы. Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT, создавая 4% ВВП. И каждый из них - средний класс с высокой з/п и возможностями", - добавил он.

По словам Порошенко, третье направление - индустриализация. Глава государства заявил, что "рост уровня прямых иностранных инвестиций, приход на наш рынок технологий, работающих на мировой экспорт - является залогом эффективности этого направления".

Третя позиція - це індустріалізація. І зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку pic.twitter.com/udbFCxusfQ — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

Четвертое главное направление, по которому будет происходить экономический рост - мощные инфраструктурные проекты.

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти. Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 4, 2019

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