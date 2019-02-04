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Порошенко назвал пять главных направлений экономического роста Украины

Понедельник, 4 февраля 2019, 23:07

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост. По его словам, это агросектор, IT, индустриализация, мощные инфрастуктурные проекты и туризм.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост. Первый - это агросектор. В прошлом году Украина собрала 70 млн тонн зерна. Невиданный урожай! Благодаря новейшим технологиям Украина в десятке производителей зерна в мире и в тройке крупнейших экспортеров", - подчеркнул президент.

"Второе направление - IT. И это не просто образованные специалисты. Мы не имеем должны больше быть ITшниками для иностранных производств, а должны создавать свои стартапы. Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT, создавая 4% ВВП. И каждый из них - средний класс с высокой з/п и возможностями", - добавил он.

По словам Порошенко, третье направление - индустриализация. Глава государства заявил, что "рост уровня прямых иностранных инвестиций, приход на наш рынок технологий, работающих на мировой экспорт - является залогом эффективности этого направления".

Четвертое главное направление, по которому будет происходить экономический рост - мощные инфраструктурные проекты.

"Пятое направление - туризм. Я убежден, что каждый иностранный турист, приехавший в Украину, сразу же влюбляется в нее. Другой такой красивой страны, как Украина, нет. Но в структуре ВВП туризм сейчас дает - 1,5%. А в среднем в мире - 10%. Сколько нам много можно расти!", - отметил президент.

Украинская правда

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Темы: Порошенкоэкономика
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