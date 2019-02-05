США отправляют эмиссара в КНДР для подготовки саммита Трампа и Ким Чен Ына

Высокопоставленный представитель администрации Трампа Стивен Биган, который отвечает за северокорейское направление, отправляется в Пхеньян для переговоров по подготовке второго саммита лидеров США и КНДР.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает "Укринформ".

"Спецпредставитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Биган 6 февраля посетит Пхеньян для встречи со своим коллегой из КНДР Ким Хок Чолем", - заявили в Госдепе.

Отмечается, что стороны проведут переговоры по подготовке второго саммита Трампа и Ким Чен Ына и для достижения прогресса в выполнении обязательств, достигнутых во время первого саммита в Сингапуре.

"Речь идет о полной денуклеаризации КНДР, трансформацию\и отношений между США и Северной Кореей и создания прочного мира на Корейском полуострове", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним: