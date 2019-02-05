США отправляют эмиссара в КНДР для подготовки саммита Трампа и Ким Чен Ына
Высокопоставленный представитель администрации Трампа Стивен Биган, который отвечает за северокорейское направление, отправляется в Пхеньян для переговоров по подготовке второго саммита лидеров США и КНДР.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает "Укринформ".
"Спецпредставитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Биган 6 февраля посетит Пхеньян для встречи со своим коллегой из КНДР Ким Хок Чолем", - заявили в Госдепе.
Отмечается, что стороны проведут переговоры по подготовке второго саммита Трампа и Ким Чен Ына и для достижения прогресса в выполнении обязательств, достигнутых во время первого саммита в Сингапуре.
"Речь идет о полной денуклеаризации КНДР, трансформацию\и отношений между США и Северной Кореей и создания прочного мира на Корейском полуострове", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.
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Напомним:
- На прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что готов официально объявить место и точную дату второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
- Глава Белого дома уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать подготовку ко второму саммиту с президентом США Дональдом Трампом.
- После встречи с Ким Йонг Челом, северокорейским посланником, Трамп сказал, что он и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в конце февраля, но не сказал точно, когда и где состоится саммит.
- Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то эксперты указывают на фундаментальные вопросы: какие шаги по денуклеаризации КНДР следует принять для этого и что должен предложить Трамп, чтобы Ким Чен Ын принял этих меры.
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