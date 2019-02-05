Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра

Народного депутата Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко, ссылаясь на Красный крест.

"Итак быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - написала она.

Напомним: