Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра
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Вторник, 5 февраля 2019, 06:47
Народного депутата Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве.
Об этом в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко, ссылаясь на Красный крест.
"Итак быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - написала она.
Напомним:
- Ранее документы для регистрации кандидатом Надежды Савченко подала лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко. Документы были поданы без внесения денежного залога в 2,5 млн. грн.
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она находится в СИЗО Киева и прошла тестирование на полиграфе("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- В июле прошлого года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
- 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.
Украинская правда
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