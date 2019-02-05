Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра

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Вторник, 5 февраля 2019, 06:47

Народного депутата Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко, ссылаясь на Красный крест.

"Итак быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - написала она.

Напомним:

  • Ранее документы для регистрации кандидатом Надежды Савченко подала лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко. Документы были поданы без внесения денежного залога в 2,5 млн. грн. 
  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она находится в СИЗО Киева и прошла тестирование на полиграфе("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
  • В июле прошлого года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
  • 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.

Украинская правда

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Темы: Савченко Надежда


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