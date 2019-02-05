Порошенко обещает освободить всех узников Кремля
f 405 просмотров 4aa
Вторник, 5 февраля 2019, 08:24
Президент Петр Порошенко уверяет, что все пленные, заложники и политзаключенные Кремля вернутся домой.
Такое обещание он дал во время программы "Свобода слова", сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы точно победим, и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой", - сказал Порошенко.
Он добавил, что для освобождения украинцев "ведется сложная работа".
Напоминаем:
- Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.
- 21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января.
- Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua