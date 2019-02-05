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Порошенко обещает освободить всех узников Кремля

Вторник, 5 февраля 2019, 07:24

Президент Петр Порошенко уверяет, что все пленные, заложники и политзаключенные Кремля вернутся домой.

Такое обещание он дал во время программы "Свобода слова", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы точно победим, и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что для освобождения украинцев "ведется сложная работа".

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Темы: ПорошенкозаложникиполитзаключенныеРосcия
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