Порошенко обещает освободить всех узников Кремля

Президент Петр Порошенко уверяет, что все пленные, заложники и политзаключенные Кремля вернутся домой.

Такое обещание он дал во время программы "Свобода слова", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы точно победим, и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что для освобождения украинцев "ведется сложная работа".

Напоминаем: