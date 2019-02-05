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Freedom House назвала Украину "частично свободной" страной

Вторник, 5 февраля 2019, 09:25

Украина в 2019 году остается "частично свободной" страной, а ее оккупированная Россией часть Крым получила статус "несвободной" территории.

Об этом говорится в обнародованном 5 февраля новом ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House, передает "Радио Свобода".

 
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По словам исследователей, уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

Авторы также обращают внимание на то, что оккупация Россией Крыма включает в себя нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Всего рядом с Украиной в разделе "частично свободных" стран находятся 59 других государств и пять территорий.

"Несвободных" стран, среди которых и Россия, всего 50, а также восемь территорий. "Свободных" стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

В общем, с 2005 по 2018 год количество "несвободных" стран выросло на 26%, в то время как доля "свободных" упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне - растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд - начиная с 2005 года, говорится в отчете Freedom House.

Темы: права человека
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