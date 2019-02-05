На кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате
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Вторник, 5 февраля 2019, 10:55
На кладбище в селе Чернещина на Харьковщине обнаружили тело 43-летнего местного жителя со смертельным ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщает 5 февраля отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5.
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".
Отмечается, что работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Украинская правда
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