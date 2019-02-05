Как в вестерне: в Одесской области со стрельбой задержали "ковбоя"
Правоохранители Одесской области с применением оружия задержали подозреваемого в убийстве, который решил бежать от них на коне.
Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.
"Как в каком-то диком вестерне. Вчера в Любашевском районе области, при задержании преступника, разыскиваемого за убийство совершенное еще в 17 году, последний артистично вскочил на коня и начал убегать", - написал он.
По словам Форостяка, впоследствии "ковбой" направил коня прямо на полицейских, поэтому оперативник был вынужден применить оружие.
"Оперативник Раздельнянского ОП дважды применил травмат и, попав ковбою в голову, все же, задержал преступника", - написал представитель полиции.
Форостяк добавил, что животное осмотрел ветеринар, с ним все в порядке.
"Ковбой на ногах, поэтому можно уверенно заявить "вследствие съемок вестерна ни одно животное не пострадало". А ковбоя 21 века ожидает следствие и суд", - подытожил представитель полиции.