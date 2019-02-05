Патруль ОБСЕ был вынужден покинуть город из-за обстрелов

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Вторник, 5 февраля 2019, 12:14

Патруль СММ ОБСЕ, который передвигался на бронированных автомобилях, зафиксировал ряд обстрелов в районе разведения сил и средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что в понедельник, 04 февраля, пятеро сотрудников патруля СММ ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе города Золотое.

"В период между 10:25 и 10:30 два члена патруля, которые находились у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2-3 км к востоку и юго-юго-восток. В 10:30, когда они уже сели в патрульные автомобили, наблюдатели услышали еще три взрыва в непосредственной близости за 70-100 метров от того места, где они находились. взрывы сопровождались пламенем, дымом и с разлетом сажи и снега", - сообщает украинская сторона СЦКК.

Согласно сообщению, патруль сразу переместился примерно на пять километров к восточной окраине города Золотое-2.

Между 10:40 и 10:50 наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня возрастала. Патруль был вынужден покинуть этот район.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕ Донбасс


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