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Боевики заявляют, что приговорили к 13 годам тюрьмы "диверсанта СБУ"

Вторник, 5 февраля 2019, 12:02

Так называемый военный суд незаконного военного формирования "ЛНР" приговорил жителя города Антрацит, якобы сотрудничавшего со Службой безопасности Украины, к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на т.н. пресс-службу карального ведомства сепаратистов "МГБ ЛНР".

Сообщается, что житель Антрацита Валерий Тарасюк был задержан "в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению разведывательно-диверсионной деятельности на территории Луганской народной республики".

Боевики утверждают, что мужчина был завербован сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте "Майорск-Зайцево".

"Ему присвоили псевдоним "Механик" и поставили задачи по снабжению предметами и материалами украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории республики", - заявили в "МГБ ЛНР".

"По заданию своих кураторов из СБУ Тарасюк неоднократно осуществлял доставку вооружения и боеприпасов, закамуфлированных под средства домашнего обихода", - утверждают там.

Темы: ОРДЛО
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