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Несмотря на громкие заявления Тимошенко и БПП официальных жалоб о подкупе избирателей нет - МВД

Вторник, 5 февраля 2019, 12:14

В Министерство внутренних дел Украины еще не поступили заявления о нарушениях во время избирательной кампании, о которых накануне заявили кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

Об этом на брифинге во вторник рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "Интерфакс".

"Громкие заявления, прозвучавшие вчера в Верховной Раде со стороны субъектов избирательного процесса, еще не дошли до полиции в виде конкретных материалов, конкретных фактов", - сказал он.

Он пояснил, что, в частности, МВД пока не располагает заявлениями, "которые касались бы формирования избирательных сетей и нарушений в реестре избирателей", о чем сказала Тимошенко, также нет соответствующего заявления и от Герасимова.

"Пока мы не получили этих заявлений, которые можно проверить, с содержательными данными о том, что, где, когда произошло", - добавил советник главы МВД.

Напомним:

Во время согласительного совета парламента 4 февраля кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что подаст два заявления на имя министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу предвыборной кампании.

"Президент, благодаря своему ближайшему соратнику Березенку и всему его коррумпированному окружению, создает сеть в стране и раздает по тысяче гривен людям за голос. Это уже известно всем - и вы не переведете ответственность на "Батькивщину", которая такими вещами не занимается", - заявила Тимошенко.

Также она призвала МВД немедленно проверить реестр избирателей и убрать оттуда всех "мертвых душ".

В свою очередь партия "Блок Петра Порошенко" обвинила "Батькивщину" и ее руководительницу кандидатку в президенты Юлию Тимошенко в подкупе избирателей и сборе персональных данных.

Темы: МВДТимошенкоПорошенкоБППвыборы президента 2019
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