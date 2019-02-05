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Москву атаковали телефонные минеры, якобы и из Украины тоже

Вторник, 5 февраля 2019, 13:07

Москву захлестнула волна "телефонного минирования", с 10:30 утра поступило уже более 200 анонимны звонков.

"По данным на 14:30 количество звонков о минировании перевалило за 200", – сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомленный с ситуацией.

По его словам, угрозы поступают и на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций.

Источник уточнил, что к 14:00 в российской столице завершили проверку порядка 30 объектов, для чего эвакуировали более 20 тысяч человек, – взрывных устройств не обнаружили.

Собеседник российского агентства заявил, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

"Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины", – сказал и ТАССу источник в правоохранительных органах РФ.

В числе объектов, получивших анонимные звонки: МГТУ им.Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им.Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк "Сокольники", бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити", несколько московских школ, торговые центры "ЦУМ", "Интер-Север" и другие.

По данным ТАСС, в Москве "заминированы" свыше 90 объектов, в Подмосковье – более 40.

В их числе школы, высшие учебные заведения, торговые центры, бизнес-центры, управы, офисные здания и больницы, здания художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева.

В ряде регионов РФ уже вторую неделю подряд из-за рубежа по электронной почте поступают массовые рассылки об угрозах взрывов.

Темы: РосcияУкраинатерроризм
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