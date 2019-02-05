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Украина может потерять право проведения отбора на ЧМ по футзалу – СМИ

Вторник, 5 февраля 2019, 13:32

Украина может потерять право принимать групповой этап отбора на чемпионат мира по футзалу-2020.

Об этом сообщает 5 февраля издание Sport Arena.

Матчи основного раунда квалификации в Украине должны пройти в октябре 2019 года. В то же время кроме соперника, определенного жеребьевкой - Словении, в украинскую группу попали Македония и Косово.

В то же время Украина не признает независимость Косово и не пускает граждан этой страны на свою территорию.

Из-за непризнания Косово и отсутствия дипломатических связей у Украины уже были спортивные прецеденты, например, в гандболе (в 2015 году женскую косовскую команду Приштина не пустили в Украину на матч квалификации Кубка ЕГФ, обе игры состоялись в Косово), баскетболе (мужская сборная по баскетбола в отборе на Евробаскет-2017 провела домашний матч с косоварами в Вильнюсе) и футболе (оба матча отбора на ЧМ-2018 украинцы с косоварами провели на нейтральном поле).

Sport Arena отмечает: если Ассоциация футзала Украины вместе с ФФУ не найдет пути выхода из сложившейся матчи группового этапа будут перенесены в другую страну.

В УЕФА на запрос журналистов ответили, что у них пока нет никакой информации о возможном запрете сборной Косово въезжать на территорию Украины.

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Темы: спортКосово
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