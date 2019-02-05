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Вакарчук назвал отстранение Супрун "абсурдом"

Вторник, 5 февраля 2019, 15:52

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук считает, что решение Окружного админсуда Киева о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения показывает, что старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за перемены.

Об этом Вакарчук написал 5 февраля в Twitter.

"Отстранение судом Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра очередной раз демонстрирует: старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за изменения не словами, а делами", - утверждает музыкант.

По его словам, политическая культура Украины "боится" борцов за перемены и "пытается вытолкать их любым способом, даже таким абсурдным", как решение Окружного админсуда относительно Супрун.

Напомним:

  • Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Таким образом суд удовлетворил иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука.
  • Позже в суде объяснили, что временно запретили Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца на должности.
  • 27 июля 2016 Кабинет министров назначил Супрун исполнять обязанности министра.
  • Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. Вероятно, музыкант собирается участвовать в парламентских выборах осенью.

Украинская правда

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Темы: ВакарчукСупрунздравоохранениеМинздрав
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