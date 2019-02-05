Вакарчук назвал отстранение Супрун "абсурдом"
Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук считает, что решение Окружного админсуда Киева о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения показывает, что старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за перемены.
Об этом Вакарчук написал 5 февраля в Twitter.
"Отстранение судом Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра очередной раз демонстрирует: старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за изменения не словами, а делами", - утверждает музыкант.
По его словам, политическая культура Украины "боится" борцов за перемены и "пытается вытолкать их любым способом, даже таким абсурдным", как решение Окружного админсуда относительно Супрун.
Напомним:
- Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Таким образом суд удовлетворил иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука.
- Позже в суде объяснили, что временно запретили Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца на должности.
- 27 июля 2016 Кабинет министров назначил Супрун исполнять обязанности министра.
- Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. Вероятно, музыкант собирается участвовать в парламентских выборах осенью.
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