Вакарчук назвал отстранение Супрун "абсурдом"

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук считает, что решение Окружного админсуда Киева о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения показывает, что старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за перемены.

Об этом Вакарчук написал 5 февраля в Twitter.

"Отстранение судом Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра очередной раз демонстрирует: старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за изменения не словами, а делами", - утверждает музыкант.

По его словам, политическая культура Украины "боится" борцов за перемены и "пытается вытолкать их любым способом, даже таким абсурдным", как решение Окружного админсуда относительно Супрун.

Напомним: