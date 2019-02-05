СБУ задержала стрелка-зенитчика "ДНР"

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали стрелка-зенитчика террористической организации "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в августе 2015 года одессит присоединился к террористам.

Отмечается, что в мае 2016 года человек покинул ряды незаконных вооруженных формирований и вернулся в Одессу.

По информации СБУ в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.

Сейчас в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) ему объявлено о подозрении.

Суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что боевик сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на оккупированной Донецкой области.