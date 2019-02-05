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Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у хутора Вольный, есть раненый

Вторник, 5 февраля 2019, 17:40

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.

Также из автоматических гранатометов были обстреляны позиции украинских войск в районе поселка Пески.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное", - добавили в ООС.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО
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