Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у хутора Вольный, есть раненый

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.

Также из автоматических гранатометов были обстреляны позиции украинских войск в районе поселка Пески.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное", - добавили в ООС.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.