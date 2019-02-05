Парубий: Супрун – провайдер медреформы, мы победим

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Вторник, 5 февраля 2019, 19:43

Глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил в поддержку Ульяны Супрун, полномочия которой как исполняющей обязанности министра здравоохранения приостановил суд.

Комментируя решение Окружного админсуда Киева, он написал в Twitter:

"Ульяна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу".

"Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли – коррупцией!", – подчеркнул спикер парламента.

"Убежден, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу! Поэтому я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!", – заявил Парубий.

Напомним:

  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
  • 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрунисполняющей обязанности министра здравоохранения.
  • Оппоненты попрекали ее американским гражданством, несмотря на реформы в сфере здравоохранения (или из-за них) – но сама Супрун уверяла, что получила украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины. МОЗ стоял на том же.
  • 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
  • В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
  • Активисты объявили об акции в поддержку Супрун на 15 февраля у Окружного админсуда Киева. В Facebook сторонники реформ также добавляют к аватаркам надпись "Я поддерживаю Супрун".

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Темы: Супрун Парубий реформы Минздрав


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