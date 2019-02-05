Парубий: Супрун – провайдер медреформы, мы победим

Глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил в поддержку Ульяны Супрун, полномочия которой как исполняющей обязанности министра здравоохранения приостановил суд.

Комментируя решение Окружного админсуда Киева, он написал в Twitter:

"Ульяна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу".

"Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли – коррупцией!", – подчеркнул спикер парламента.

"Убежден, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу! Поэтому я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!", – заявил Парубий.

Уляна Супрун @usuprun стала провайдером медичної реформи.

Вона взялася за нелегку роботу. Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі–корупцією! Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я #підтримуюСупрун ! Уляно, ми переможемо! @MoH_Ukraine pic.twitter.com/e6faauFy1r — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 5, 2019

Напомним: