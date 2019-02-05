Парубий: Супрун – провайдер медреформы, мы победим
Глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил в поддержку Ульяны Супрун, полномочия которой как исполняющей обязанности министра здравоохранения приостановил суд.
Комментируя решение Окружного админсуда Киева, он написал в Twitter:
"Ульяна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу".
"Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли – коррупцией!", – подчеркнул спикер парламента.
"Убежден, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу! Поэтому я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!", – заявил Парубий.
Уляна Супрун @usuprun стала провайдером медичної реформи.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 5, 2019
Вона взялася за нелегку роботу. Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі–корупцією! Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я #підтримуюСупрун ! Уляно, ми переможемо! @MoH_Ukraine pic.twitter.com/e6faauFy1r
Напомним:
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
- 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрунисполняющей обязанности министра здравоохранения.
- Оппоненты попрекали ее американским гражданством, несмотря на реформы в сфере здравоохранения (или из-за них) – но сама Супрун уверяла, что получила украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины. МОЗ стоял на том же.
- 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
- В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
- Активисты объявили об акции в поддержку Супрун на 15 февраля у Окружного админсуда Киева. В Facebook сторонники реформ также добавляют к аватаркам надпись "Я поддерживаю Супрун".