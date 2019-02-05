Новости дня: Супрун отстранили, а Ивлееву не пустили
Супрун отстранили от должности исполняющего обязанности министра, Янукович хочет говорить, а блогерку Ивлееву не пропустили в Украину — новости, которые были актуальны 5 февраля.
Об Ульяне Супрун
Киевский суд временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Позже стало известно, что это из-за якобы двойного гражданства.
Об убийстве Гандзюк
Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк обнародовал фотографии облитой кислотой дочери — "чтобы их увидели исполнители, заказчики преступления и чиновники".
О выборах президента
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты — следовательно, их теперь 34.
О других важных новостях
Российскую видеоблогерку Анастасию Ивлееву не пустили в Украину — из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.
Виктор Янукович, которого ранее заочно приговорили к 13 годам заключения, решил дать пресс-конференцию в Москве — экс-президент собирается говорить об "актуальных вопросах украинской политики".
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