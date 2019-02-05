Новости дня: Супрун отстранили, а Ивлееву не пустили

2784 просмотра
Вторник, 5 февраля 2019, 21:03

Супрун отстранили от должности исполняющего обязанности министра, Янукович хочет говорить, а блогерку Ивлееву не пропустили в Украину — новости, которые были актуальны 5 февраля.

Об Ульяне Супрун

Киевский суд временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Позже стало известно, что это из-за якобы двойного гражданства.

Об убийстве Гандзюк

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк обнародовал фотографии облитой кислотой дочери — "чтобы их увидели исполнители, заказчики преступления и чиновники".

О выборах президента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты — следовательно, их теперь 34.

О других важных новостях

Российскую видеоблогерку Анастасию Ивлееву не пустили в Украину — из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.

Виктор Янукович, которого ранее заочно приговорили к 13 годам заключения, решил дать пресс-конференцию в Москве — экс-президент собирается говорить об "актуальных вопросах украинской политики".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Супрун выборы президента 2019 нападение на Гандзюк Порошенко Янукович


powered by lun.ua
По теме
Судьи Насирова и Розенблата, или Кто судит Уляну Супрун 5 февраля 2019, 20:20
Парубий: Супрун – провайдер медреформы, мы победим 5 февраля 2019, 19:43
Порошенко заступился за Супрун: Пани Ульяна – гражданка Украины 5 февраля 2019, 18:38
Все новости
Главные новости
Новости дня: Супрун отстранили, а Ивлееву не пустили
Порошенко заступился за Супрун: Пани Ульяна – гражданка Украины
У Медведчука отреагировали на дело в ГПУ: "Яценюк с шестерками" пробили дно
ЦИК зарегистрировал еще 4 кандидатов в президенты, теперь их 34
Все новости
Опыт

Как девушка с синдромом Дауна в шутку стала успешной моделью

здоровье

Бутерброд с колбасой лучше не есть

мнение

Как запомнить то, что мы читаем и смотрим

Поиск по сайту
Архив
Весь архів