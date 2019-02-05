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Заместитель директора госпредприятия Минобороны погорел на взятке в 30 тысяч гривен

Вторник, 5 февраля 2019, 22:13

Военная прокуратура Центрального региона задержала заместителя директора оборонного предприятия на взятке в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"04.02.2019 по процессуальному руководству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержан во время получения неправомерной выгоды заместитель директора филиала одного из государственных предприятий концерна "Техвоенсервис" Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2018 года задержанный требовал от предпринимателя ежемесячно давать взятку, размером 15 тысяч гривен за заключение договора хранения имущества между ним и ГП МОУ, а также за содействие в дальнейшей беспрепятственной хозяйственной деятельности.

"02.01.2019 и 04.02.2019 в ходе санкционированных Апелляционным судом г. Киева негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранителей, предприниматель дважды передал взяточнику неправомерную выгоду по 15 тысяч гривен, а всего в целом - 30 тысяч гривен", - отметили в военной прокуратуре.

После этого правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК, а неправомерную выгоду изъято.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: взяткаМинобороны
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