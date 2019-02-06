Минюст США: иностранное вмешательство в выборы в Конгресс не повлияло на их результат

Минюст США и министерство внутренней безопасности не нашли доказательств того, что попытки иностранного правительства вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года оказали влияние на их результат.

Об этом говорится в совместном заявлении и.о. генпрокурора и главы Минюста США Мэтью Уитэкера и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Уитакер и Нильсен представили президенту США Дональду Трампу совместный доклад, в котором оценивается влияние любого иностранного вмешательства на промежуточные выборы 2018 года.

"Хотя конкретные выводы, содержащиеся в совместном отчете засекречены, департаменты пришли к выводу, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что какие-либо выявленные действия иностранного правительства или иностранного агента оказали существенное влияние на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры или политической/избирательной инфраструктуры", - сказано в заявлении по поводу упомянутого доклада.

Несмотря на то, что доклад остается секретным, его выводы помогут скоординировать будущие усилия по защите избирательной и политической инфраструктуры от иностранного вмешательства, утверждают авторы доклада. В документе сказно, что усилия по защите выборов президента, которые состоятся в 2020 году, уже предпринимаются.

Напоминаем:

Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов 2018 года потеряла большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США, но получила большинство в Сенате.