Проезд на дорогах государственного значения обеспечен – Укравтодор
Дороги государственного значения местами заснежены в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а в остальных областях мокрые.
Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины в среду утром.
На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -7 + 1 °С. Состояние покрытия иногда мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 206 единица техники и 317 работников.
По состоянию на 6 утра 6 февраля осадки в виде небольшого снега были в северных областях, где выпало от 1 до 2 см снега. В центральных, южных и местами в восточных областях наблюдался туман, в Хмельницкой области – небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха в большинстве областей -2 + 1 °С.
По прогнозу Укргидрометцентра, 6 февраля в стране, кроме юга, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве центральных, южных и восточных областей – туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура воздуха в течение суток 0-5 °С тепла, в Карпатах около 0 °С.
Доброго ранку, Україно! 💛 💙— МВС України (@MVS_UA) February 6, 2019
До нас повертається зима ❄. Водії будьте обережні. Пішоходи, ви також! 😉
Пам'ятайте, що ми вихована і толерантна нація. Одне одного поважаємо, ворогів ненавидимо, неньку Україну любимо і захищаємо!
Всім вдалого дня і гарних селфі зі снігом! 😉 pic.twitter.com/AGmc6VWdCR
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