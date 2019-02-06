Проезд на дорогах государственного значения обеспечен – Укравтодор

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Среда, 6 февраля 2019, 08:55

Дороги государственного значения местами заснежены в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а в остальных областях мокрые.

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины в среду утром.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -7 + 1 °С. Состояние покрытия иногда мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 206 единица техники и 317 работников.

По состоянию на 6 утра 6 февраля осадки в виде небольшого снега были в северных областях, где выпало от 1 до 2 см снега. В центральных, южных и местами в восточных областях наблюдался туман, в Хмельницкой области – небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха в большинстве областей -2 + 1 °С.

По прогнозу Укргидрометцентра, 6 февраля в стране, кроме юга, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве центральных, южных и восточных областей – туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура воздуха в течение суток 0-5 °С тепла, в Карпатах около 0 °С.

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Темы: дороги погода


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