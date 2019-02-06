Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в $10,5 тысяч

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Среда, 6 февраля 2019, 10:04

Заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра ГУ Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области сообщено о подозрении в получении взятки в сумме 10 500 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что чиновника задержали "на горячем" во время получения 10 500 долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодаковского сельсовета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд.

 

По данным прокуратуры, действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Сейчас он отстранен от должности и находится под круглосуточным домашним арестом.

Украинская правда

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Темы: Киевская область прокуратура взятка


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