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Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в $10,5 тысяч

Среда, 6 февраля 2019, 09:04

Заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра ГУ Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области сообщено о подозрении в получении взятки в сумме 10 500 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что чиновника задержали "на горячем" во время получения 10 500 долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодаковского сельсовета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд.

 

По данным прокуратуры, действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Сейчас он отстранен от должности и находится под круглосуточным домашним арестом.

Украинская правда
Темы: Киевская областьпрокуратуравзятка
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