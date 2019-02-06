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Распродажа армии: у Гриценко заявили, что виноваты Порошенко и Луценко

Среда, 6 февраля 2019, 10:42

Внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что за "уничтожение военного потенциала" украинской армии ответственны действующий президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады 6 февраля, реагируя на заявление Луценко о том, что за министра обороны Гриценко было распродано имущество армии.

"Я всегда говорил генпрокурору, когда тот сидел в зале ВР, что "Смотрите, Юрий Витальевич, когда что-то говоришь, всегда можно выйти на самого себя". И когда я слышу, что готовились какие-то огромные хищения армии в 2004-2005 году, то хочу обратиться к министрам, сидящим здесь в зале, которые скажут, что все решения об отчуждении техники и имущества принимаются Кабинетом министров", - сказал Чумак.

Он также напомнил, что в 2005 году сам Луценко был министром МВД, но не предпринял никаких мер для сохранения боеспособности армии.

"Юрий Витальевич тогда сидел здесь и был руководителем МВД и почему же ничего не сделал? Еще напомню, что именно в те времена секретарем СНБО, который обеспечивал обороноспособность страны, был Петр Порошенко, а Александр Турчинов был руководителем СБУ", - напомнил депутат.

"Может, давайте возбудим уголовное дело против тех руководителей, на которых была огромная ответственность за обороноспособность страны? Юрий Витальевич, всегда выйдете сами на себя – вы один из членов той же мафиозной группировки", - подытожил Чумак.

Напомним:

  • 4 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГБР займется проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 до 2014 года, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
  • В качестве примера Луценко привел деятельность министра обороны, а сейчас кандидата в президенты, Анатолия Гриценко. По мнению Луценко, именно с 2005 года, когда министром был Гриценко, началась самый большая "распродажа" военной техники украинской армии.
  • Гриценко на это ответил, что таким образом кум президента Петра Порошенко Юрий Луценко избавляется от оппонентов.
  • 6 февраля Чумак заявил, что в штабе Гриценко нашли прослушку.

Ирина Балачук, УП
Темы: ГриценкоЛуценкоармия
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