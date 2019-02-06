Саммит лидеров государств НАТО состоится в декабре в Лондоне

Саммит глав государств и правительств НАТО состоится в декабре 2019 году в Лондоне.

Об этом пишет Европейская правда со ссілкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, размещенное в среду на сайте Альянса.

"Я рад сообщить: союзники согласились, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - заявил генсек Альянса.

"Мы благодарны Соединенному Королевству за согласие провести эту встречу в 70-летие НАТО. В Лондоне была размещена первая штаб-квартира НАТО. Соединенное Королевство было одним из двенадцати основателей Альянса и продолжает играть ключевую роль в Альянсе, делая существенный вклад в нашу общую безопасность" , - добавил он.

По словам Столтенберга, встреча в Лондоне станет возможностью для глав государств и правительств стран Альянса "решать проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся сейчас и столкнемся в будущем, и чтобы НАТО продолжало адаптироваться ради безопасности почти миллиарда населения своих стран".