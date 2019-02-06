Морозы до -12° и гололедица: Синоптики предупредили о похолодании

В ближайшие сутки, 7 февраля, прохладный воздух охватит всю территорию Украины, поэтому температура еще немного снизится.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на большей части территории Украины в четверг осадков не будет, лишь ночью на севере Левобережья местами пройдет небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 9-14° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе 4-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Сообщается, что в Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

В пятницу, 8 февраля, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный (на юге и востоке - северо-восточный), 3-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, на юге и в Закарпатье 2-7° мороза, днем около 0°, в западной части 3-7° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Крыму небольшие осадки; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.