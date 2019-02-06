Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области

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Среда, 6 февраля 2019, 12:38

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Об этом заявили в Конституционном суде, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Указывается, что Большая палата КС рассмотрела дело по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о переименовании Кировоградской области в Кропивницкому и вынесла заключение.

"Законопроект признан конституционным", - подчеркнули в суде.

Напомним

  • 20 ноября 2-18 года народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии Верховной Рады вопрос переименования Кировоградской областей и направление решения на вывод Конституционного суда Украины.
  • В тот же день Верховная Рада провалила голосование за рассмотрение переименования Днепропетровской области.
  • После получения заключения КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.

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Темы: Конституция регионы Верховная Рада


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