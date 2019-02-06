Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Об этом заявили в Конституционном суде, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Указывается, что Большая палата КС рассмотрела дело по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о переименовании Кировоградской области в Кропивницкому и вынесла заключение.

"Законопроект признан конституционным", - подчеркнули в суде.

Напомним