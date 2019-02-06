Гриценко об иске Луценко о защите чести и достоинства: Защищает то, чего нет
Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Ирине Луценко, которая подала иск в суд против него о защите чести и достоинства, нечего защищать.
Об этом он написал в Facebook.
"Защищать то, чего нет? Горе-прокурор с Женщиной Тысячелетия пошли против меня в суд, защищать "честь и достоинство"", - написал он.
"Лучше бы президентские кумовья защищали не свою ли розенблаттовскую с пашинским "честь и достоинство" - защищали бы Катю Гандзюк, Олега Михайлика, Павла Шеремета, Максима Шаповала и еще многих-многих людей. Которых все время их правления убивают - кислотой в лицо, выстрелом в грудь, взрывчаткой в центре столицы", - добавил политик.
Гриценко добавил, что активистов убивают демонстративно и безнаказанно.
Кроме того пресс-служба Гриценко опубилкувала заявление, в котором отмечается, что "напуганная потерей власти чета Луценко лишилась любой меры и совести".
"Вовлекать собственного сына в войну с оппонентами в угоду своему куму Порошенко - это верх цинизма. Эти политические животные не гнушаются никакой святой темой, превращая все в фарс и буффонаду", - говорится в заявлении.
"Мы искренне приветствуем шаг каждого человека пойти на войну и выполнить свой гражданский долг. Но негоже маме настоящего воина, который решил защищать свою землю по зову души и сердца, кричать об этом на каждой многолюдной площади? Более того - судиться, чтобы доказать что он не жираф?", - добавили в пресс-службе кандидата.
Также отмечается, что сын Луценко мог бы сам рассказать о своей службе без помощи мамы.
"Заявляем, что сейчас против Анатолия Гриценко нет ни одного производства и не получено ни одного официального иска. А в случае их появления - мы не будем прятаться и честно придем в суд, если до этого дойдет дело", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все предыдущие суды против власти команда Гриценко выиграла и подчеркнули, что уверены в том, что Луценко проиграет иск.
Напомним:
- Ранее Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
- Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
- После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.
- Позже Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко.
- 6 февраля стало известно, что нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко подала иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства семьи.
- Моральный ущерб от заявлений Гриценко о том, что Луценки якобы "отмазывали" сына от мобилизации, депутат оценила в 2,5 миллиона гривен.
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