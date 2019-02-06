Гриценко об иске Луценко о защите чести и достоинства: Защищает то, чего нет

3520 просмотров
Среда, 6 февраля 2019, 13:08

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Ирине Луценко, которая подала иск в суд против него о защите чести и достоинства, нечего защищать.

Об этом он написал в Facebook.

"Защищать то, чего нет? Горе-прокурор с Женщиной Тысячелетия пошли против меня в суд, защищать "честь и достоинство"", - написал он.

"Лучше бы президентские кумовья защищали не свою ли розенблаттовскую с пашинским "честь и достоинство" - защищали бы Катю Гандзюк, Олега Михайлика, Павла Шеремета, Максима Шаповала и еще многих-многих людей. Которых все время их правления убивают - кислотой в лицо, выстрелом в грудь, взрывчаткой в ​​центре столицы", - добавил политик.

Гриценко добавил, что активистов убивают демонстративно и безнаказанно.

Кроме того пресс-служба Гриценко опубилкувала заявление, в котором отмечается, что "напуганная потерей власти чета Луценко лишилась любой меры и совести".

"Вовлекать собственного сына в войну с оппонентами в угоду своему куму Порошенко - это верх цинизма. Эти политические животные не гнушаются никакой святой темой, превращая все в фарс и буффонаду", - говорится в заявлении.

"Мы искренне приветствуем шаг каждого человека пойти на войну и выполнить свой гражданский долг. Но негоже маме настоящего воина, который решил защищать свою землю по зову души и сердца, кричать об этом на каждой многолюдной площади? Более того - судиться, чтобы доказать что он не жираф?", - добавили в пресс-службе кандидата.

Также отмечается, что сын Луценко мог бы сам рассказать о своей службе без помощи мамы.

"Заявляем, что сейчас против Анатолия Гриценко нет ни одного производства и не получено ни одного официального иска. А в случае их появления - мы не будем прятаться и честно придем в суд, если до этого дойдет дело", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все предыдущие суды против власти команда Гриценко выиграла и подчеркнули, что уверены в том, что Луценко проиграет иск.

Напомним:

  • Ранее Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
  • Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
  • После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.
  • Позже Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко.
  • 6 февраля стало известно, что нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко подала иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства семьи.
  • Моральный ущерб от заявлений Гриценко о том, что Луценки якобы "отмазывали" сына от мобилизации, депутат оценила в 2,5 миллиона гривен.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гриценко Луценко суд


powered by lun.ua
По теме
Распродажа армии: у Гриценко заявили, что виноваты Порошенко и Луценко 6 февраля 2019, 11:42
В штабе Гриценко нашли прослушку – Чумак 6 февраля 2019, 11:04
Луценко подала иск на Гриценко: требует 2,5 миллиона 6 февраля 2019, 10:38
Все новости
Главные новости
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики
Кабмин прекратил действие еще одного соглашения с Россией
У России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"
Доллар на межбанке опустился ниже 27 гривень
Все новости
безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

здоровье

11 причин, почему пенис может болеть во время или после секса

Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных пар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів