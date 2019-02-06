Фукс отрицает финансирование Зеленского и Рабиновича

Бизнесмен Павел Фукс утверждает, что не финансирует кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Видел несколько раз. Лично никого не финансирую, ничего не делаю…", - сказал Фукс.

При этом бизнесмен признал, что задумывался о финансовой поддержке Зеленского:

"Думал. Просто зачем мне это нужно? Что это дает?".

Также бизнесмен отрицает, что финансировал партию Вадима Рабиновича:

"Смотрите, по партии "За життя" есть очень интересный разговор, по которому я могу дать отдельное интервью, но после президентских выборов. Вот сейчас я вам ничего не скажу, но расскажу после…Спрашивать можете что хотите, но я вам сказал – я не финансирую партию "За життя", – заявил Фукс.

"Но интересные нюансы, факты я готов рассказать сразу после президентских выборов", – добавил он.

На вопрос, почему же все говорят, что Фукс был вовлечен в финансирование, он ответил:

"Вы когда-нибудь видели на заборе плохие слова? С Рабиновичем я дружу 30 лет. Общаюсь с ним, вижу перспективу, что он может стать каким-то политиком. Что плохого, если мой друг - лидер какой-то партии и у него в парламенте будут какие-то голоса? Почему я не могу с этим человеком дружить, общаться, езжу к нему на шабат, там вкусно кормят".

На уточняющий вопрос, просил ли Рабинович у Фукса денег на свою партию, бізнесмен ответил уклончиво:

"Может, и просил, но я не помню. Я вам расскажу очень интересную историю. Пока эту тему я обсуждать не хочу. У нас с Медведчуком разные взгляды на будущее Украины".

Фукс говорит, что в 2018 году заплатил более 22 миллионов гривен жене Рабиновича за земельный участок под постройку автосалона.

"Землю. Я купил у нее даже не землю, а право на покупку земли. Ему (Рабиновичу) деньги были нужны и я по хорошей цене взял. Но и то, я не купил, я заплатил им аванс. Если они все выполнят, я заплачу вторую часть. Если не выполнят, то заберу первую со штрафами".

Фукс подтвердил, что по этому поводу его вызывали в НАБУ.

"Я не ходил, меня не было тогда, но отправил своего представителя с документами, они просили договора – я им все дал", – говорит бизнесмен.

Подробно о бизнесе Фукса, его знакомстве с Дональдом Трампом, дружбе с Игорем Коломойским и посещениях АП – читайте в первой части интервью УП.

Во второй части интервью Павел Фукс рассказывает УП о своих приключениях в Мексике, объясняет, почему купил Merсedes у Григория Суркиса.