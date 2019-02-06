Янукович рассказал, как "серьезно поскользнулся" во время тенниса

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Среда, 6 февраля 2019, 14:20

Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович рассказал, как серьезно поскользнулся, упал и получил травму колена на теннисном корте.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 6 февраля.

"Утром, когда  я пришел на этот корт, не было там еще посетителей, мы были первые, это не секрет, что я не стремлюсь к какой то публичности. Пораньше пришел, как говорится, отстучал, поиграл, подвигался, попотел и все", - сказал Янукович.

"Ранним утром был проливной дождь, было где-то открыто окно, и водичка залетела на корт, и прям во время тренировки, я очень серьезно поскользнулся и упал там, на деревянные лавочки", - рассказал он.

Янукович сказал, что если все будет хорошо, то уже через месяц-полтора будет на корте.

"Я однозначно получил надежду на то, что я смогу еще заниматься любимым спортом", - заявил осужденный беглый президент.

Говоря о травме, он заявил, что все произошедшие позади и "это жизнь".

Напомним:

  • 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 12 и 13 годам, но большее наказание поглотило меньшее.
  • На последнем заседании суда о госизмене экс-президент не вышел не связь для объявления своего последнего слова. Его адвокат сообщил, что Януковичу сделали операцию.
  • 18 ноября 2018 года росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов".
  • В тот же день защитники обвиняемого сообщили, что Янукович не придет на суд с последним словом, потому что у него "тяжелая травма".
  • 4 декабря защитник экс-президента заявил, что Януковичу может потребоваться лечение в Израиле.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Росcия Украина


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