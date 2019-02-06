Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович рассказал, как серьезно поскользнулся, упал и получил травму колена на теннисном корте.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 6 февраля.

"Утром, когда я пришел на этот корт, не было там еще посетителей, мы были первые, это не секрет, что я не стремлюсь к какой то публичности. Пораньше пришел, как говорится, отстучал, поиграл, подвигался, попотел и все", - сказал Янукович.

"Ранним утром был проливной дождь, было где-то открыто окно, и водичка залетела на корт, и прям во время тренировки, я очень серьезно поскользнулся и упал там, на деревянные лавочки", - рассказал он.

Янукович сказал, что если все будет хорошо, то уже через месяц-полтора будет на корте.

"Я однозначно получил надежду на то, что я смогу еще заниматься любимым спортом", - заявил осужденный беглый президент.

Говоря о травме, он заявил, что все произошедшие позади и "это жизнь".

Напомним: