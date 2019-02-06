Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве после большого пожара проведут проверки на предприятиях

Среда, 6 февраля 2019, 13:27

Киевская власть решила провести проверки учреждений и предприятий, где ранее были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности.

Такое решение приняли после масштабного пожара на складах возле метро "Лесная", сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Он заявил, что пожар на складах был следствием халатности и безответственности владельца и балансодержателя, которые не реагировали на замечания спасателей и не заботились о противопожарной безопасности.

"Учитывая это, руководство города через Комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций будет применять жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, это касается потенциально опасных предприятий и предприятий, где ранее уже были выявлены нарушения", - сказал Ткачук.

Он напомнил, что ежегодно эта комиссия утверждает перечень потенциально опасных объектов на территории Киева – на сегодня их 615.

Также в городе есть 29 химически опасных предприятий, находящихся под постоянным контролем – у них заключены договора и соглашения на аварийно-спасательное обслуживание.

"Что касается балансодержателей, владельцев помещений, где уже состоялись проверки и выявлены нарушения, то ГСЧС может подавать соответствующие данные о нарушениях в органы прокуратуры и в суд", - пояснил Ткачук.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Киевпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: