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Фукс рассказал о своих приключениях на мексиканской границе и самолете с Иванчуком

Среда, 6 февраля 2019, 14:00

Украинский бизнесмен российского происхождения Павел Фукс подтвердил, что летал в Мексику на борту самолета вместе с народным депутатом от "Народного фронта" главой комитета по вопросам экономической политики Андреем Иванчуком, но отрицает наличие совместных бизнес-интересов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На просьбу прокомментировать проблемы с пересечением границы в Мексику, Фукс рассказал следующее:

"Для того, чтобы гражданин Украины попал в Мексику, есть три варианта. Первый – дать паспорт, в котором стоит американская виза. Дать паспорт, в котором стоит шенгенская виза. Если у тебя нет ни шенгенской, ни американской, ты заходишь к ним на сайт, заполняешь анкету и указываешь – я на такое-то время. Тебе в течение 5-10 минут дают ответ. Этот ответ ты должен распечатать, положить в паспорт и пройти границу".

Фукс говорит, что летел по новому украинскому паспорту без каких-либо пометок.

"Я отказался от российского гражданства. Поэтому я взял в поездку чистый паспорт без шенгенской визы и ничего больше не сделал. А мой помощник думал, что я лечу с тем, где есть шенгенская виза".

"И мне сказали: "Дайте это, дайте это". "Нету". "Тогда дайте анкету". Я говорю: "У меня тоже нет". Они говорят: "Ну, тогда не можем пустить". Я говорю: "Я сейчас заполню". Они говорят: "Вы заполните, но она будет завтрашним числом", – рассказывает Фукс. 

По словам бизнесмена, он потерял там несколько часов:

"В итоге получилось, что мне нужно было вылететь из Мексики и залететь 8 января, то есть через несколько часов. Я потерял на это порядка 6 часов".

По словам Фукса, пограничники перед ним извинялись.

"Я находился прямо в офисе пограничников. Мне предложили еду, мы разговаривали, они расспрашивали об Украине, очень интересная была беседа".

Фукс подтвердил, что с ним на борту летел бизнесмен Артур Гранц, который собственно и купил этот чартер, и депутат "Народного фронта" Андрей Иванчук.

"Он тоже купил билет… Это вы у него спросите. Был большой чартер, который снял Гранц. Там летело много людей – покупали билеты и летели. Так бы Гранц один заплатил за весь самолет, а так он нашел, кому были нужны билеты. В принципе, билет получился чуть дороже, чем на рейсовом. Он на 15 мест".

В то же время Фукс отрицает наличие каких-либо бизнес-отношений с Иванчуком:

"Никаких. Ни бизнесов, ни бизнес-тем, ничего".

Напомним:

  • 8 января журналист программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что, по ее информации, известного украинского олигарха российского происхождения Павла Фукса задержали по прилету на мексиканский курорт Канкун.
  • Она предполагала, что Фукса задержали, потому что он "находится в черном списке США".
  • Сам Фукс опроверг сообщение о своем задержании.

Украинская правда
Темы: олигархискандал
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