В Хмельницкой области мужчина нашел 3 мешка боевых гранат в кустах

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Среда, 6 февраля 2019, 15:09

Полицейские изъяли три мешка со 185 боевыми гранатами и взрывателями в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мешки с опасными предметами нашел в кустарнике возле села местный житель. На место происшествия он вызвал правоохранителей.

"Полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 штук", - говорится в сообщении. 

 

Опасную находку направили на экспертизу.

"По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Украинская правда

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Темы: Хмельницкий полиция оружие


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