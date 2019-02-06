Полицейские изъяли три мешка со 185 боевыми гранатами и взрывателями в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мешки с опасными предметами нашел в кустарнике возле села местный житель. На место происшествия он вызвал правоохранителей.

"Полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 штук", - говорится в сообщении.

Опасную находку направили на экспертизу.

"По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).