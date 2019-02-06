Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина нашел 3 мешка боевых гранат в кустах в Хмельницкой области

Среда, 6 февраля 2019, 14:09
Мужчина нашел 3 мешка боевых гранат в кустах в Хмельницкой области

Полицейские изъяли три мешка со 185 боевыми гранатами и взрывателями в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мешки с опасными предметами нашел в кустарнике возле села местный житель. На место происшествия он вызвал правоохранителей.

"Полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 штук", - говорится в сообщении. 

 

Опасную находку направили на экспертизу.

"По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Украинская правда
Темы: Хмельницкийполицияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Хмельницкий
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: