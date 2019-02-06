Россия устанавливает галлюциногенное оружие на кораблях – The Times
Российский военно-морской флот начал оснащать военные корабли оружием "визуальной оптической интерференции", которое может вызывать галлюцинации и тошноту у врагов.
Об этом пишет британское издание The Times.
Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.
"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и устанавливается на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибор установят еще два фрегата, которые строит РФ.
Установка относится к классу нелетального оружия и его могут применить ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров. Во время испытаний добровольцы не смогли поразить суда, вооруженные "Филином".
Издание отмечает, что "Филин" можно применять и на суше. Он способен влиять на работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров и системы нацеливания управляемых противотанковых ракет.
Напомним:
- Российские фрегаты оснастили станциями визуально-оптических помех "Филин".