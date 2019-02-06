Россия устанавливает галлюциногенное оружие на кораблях – The Times

1204 просмотра
Среда, 6 февраля 2019, 16:25

Российский военно-морской флот начал оснащать военные корабли оружием "визуальной оптической интерференции", которое может вызывать галлюцинации и тошноту у врагов.

Об этом пишет британское издание The Times.

Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.

"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и устанавливается на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибор установят еще два фрегата, которые строит РФ.

Установка относится к классу нелетального оружия и его могут применить ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров. Во время испытаний добровольцы не смогли поразить суда, вооруженные "Филином".

Издание отмечает, что "Филин" можно применять и на суше. Он способен влиять на работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров и системы нацеливания управляемых противотанковых ракет.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия война оружие


powered by lun.ua
По теме
Глава УГКЦ: Россия хочет завоевать Украину и готова вложиться в выборы 6 февраля 2019, 15:06
Янукович не знает: предали его или "кинули как лоха" 6 февраля 2019, 14:32
Янукович рассказал, как вода чуть не убила в нем теннисиста 6 февраля 2019, 14:20
Все новости
Главные новости
Геращенко ответила на предложение Януковича по обмену пленными
Янукович не знает: предали его или "кинули как лоха"
Фукс отрицает финансирование Зеленского и Рабиновича
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики
Все новости
безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

исследование

Завтрак не так уж и важен

исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів