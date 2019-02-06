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Французское агентство AFP опубликовало неукраинский Крым, Киев протестует

Среда, 6 февраля 2019, 15:40

Украина обратилась к французскому информагентству AFP с замечанием относительно публикации карты, где оккупированный Россией Крым не был обозначен как территория Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

"Некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма Посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем", - заявили в посольстве.

Напомним

  • В июне 2018 британское издание The Times опубликовало официальное извинение по поводу публикации в субботнем выпуске газеты карты с "русским Крымом".

Темы: ФранцияКрыманнексия
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