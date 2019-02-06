Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В крымской больнице политзаключенного Бекирова "подсадили" на инсулин

Среда, 6 февраля 2019, 16:21

Во время так называемого медицинского обследования в больнице имени Семашко инвалида первой группы Эдема Бекирова "подсадили" на инсулин, хотя за 18 лет болезни он был не инсулинозависимым.

Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве заявила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, сообщает "Укринформ".

"У него был высокий сахар и они в больнице, в отделении эндокринологии, вкололи ему инсулин, хотя 18 лет он был не инсулинозависимым. После укола у него упал сахар и на этом основании врачи дали заключение, что он не нуждается в медицинской помощи и его назад отправили в СИЗО", - рассказала Бекирова.

Она заявила, что сейчас над отцом существует угроза летального исхода.

"То, что его подсадили на инсулин, может привести к летальному исходу, так как инсулин влияет на сердце. Кроме того, перед тем, как пить какие-то лекарства, он всегда проходил обследование. Но сейчас в камеру ему дают уже готовый шприц. По их словам это инсулин, но мы не знаем, инсулин это или другие какие-то лекарства", – рассказала дочь политзаключенного.

Элеонора Бекирова отметила, что ее отец болеет уже 18 лет, с 2005 года.

Бекирова считает, что на примере ее отца Россия пытается запугать весь крымскотатарский народ.

Кроме того, считает она, арест ее отца – это и способ давления на ее мать – Гульнару Бекирова, которая является членом Меджлиса крымскотатарского народа и заместителем главы администрации Геническа.

Напомним:

  • Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" 13 декабря 2018 года арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Адвокат Алексей Ладен сообщил, что россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.
  • Гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 12 декабря задержали российские силовики на въезде в оккупированный РФ Крыму со стороны Чонгара.

Темы: политзаключенныезаложникиКрымкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
политзаключенные
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: