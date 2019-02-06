В крымской больнице политзаключенного Бекирова "подсадили" на инсулин

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Среда, 6 февраля 2019, 17:21

Во время так называемого медицинского обследования в больнице имени Семашко инвалида первой группы Эдема Бекирова "подсадили" на инсулин, хотя за 18 лет болезни он был не инсулинозависимым.

Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве заявила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, сообщает "Укринформ".

"У него был высокий сахар и они в больнице, в отделении эндокринологии, вкололи ему инсулин, хотя 18 лет он был не инсулинозависимым. После укола у него упал сахар и на этом основании врачи дали заключение, что он не нуждается в медицинской помощи и его назад отправили в СИЗО", - рассказала Бекирова.

Она заявила, что сейчас над отцом существует угроза летального исхода.

"То, что его подсадили на инсулин, может привести к летальному исходу, так как инсулин влияет на сердце. Кроме того, перед тем, как пить какие-то лекарства, он всегда проходил обследование. Но сейчас в камеру ему дают уже готовый шприц. По их словам это инсулин, но мы не знаем, инсулин это или другие какие-то лекарства", – рассказала дочь политзаключенного.

Элеонора Бекирова отметила, что ее отец болеет уже 18 лет, с 2005 года.

Бекирова считает, что на примере ее отца Россия пытается запугать весь крымскотатарский народ.

Кроме того, считает она, арест ее отца – это и способ давления на ее мать – Гульнару Бекирова, которая является членом Меджлиса крымскотатарского народа и заместителем главы администрации Геническа.

Напомним:

  • Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" 13 декабря 2018 года арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Адвокат Алексей Ладен сообщил, что россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.
  • Гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 12 декабря задержали российские силовики на въезде в оккупированный РФ Крыму со стороны Чонгара.

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Темы: политзаключенные заложники Крым крымские татары


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