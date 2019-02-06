Оккупанты сбрасывают токсичные отходы в Черное море – полиция начала расследование

Прокуратура Крыма совместно с полицией начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного загрязнения Черного моря.

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба АР Крым.

В ведомстве установили, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в Керчи, начали использовать для незаконной добычи песка.

"Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители утверждают, что токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.

По данному факту 4 февраля 2019 года полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения и открыли уголовное производство по ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).