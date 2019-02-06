Аласания рассказал, что его увольнение записывали на аудио, но пока не обнародовали
Уволенный с должности председателя правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что ему не известно, в чем его официально обвиняют.
Об этом Зураб Аласания рассказал в интервью DW.
"Пока нет никакого обоснования. Они (наблюдательный совет. - ред.) расшифровывают протокол, так они сказали. Там делалась аудиозапись, но ее тоже не предоставили. Поэтому на самом деле мне не известно, в чем меня официально обвиняют. То, что было опубликовано в социальных сетях, - это единый документ. Они сказали, что это был драфт. Насколько и что именно с него может дойти (до официального решения. - ред.), я не могу сказать, - отметил он.
Аласания добавил, что при принятии решения о его увольнении были нарушены все процедуры.
"Для начала стоит упомянуть то, что это было сделано с голоса и тайным голосованием. Такого нет ни в положении, и такого не может быть. Я уже не говорю о том, что, если тебя в чем-то обвиняют, это должно быть письменно, это должно быть пять дней ответа. Затем они должны собраться, обсудить это и вынести это на голосование. Не было даже пяти минут, не заслушали отчет", - отметил Аласания.
По его словам, когда началось обсуждение, не было названо ни одной причины для увольнения, а "озвучивали только желание разорвать контракт".
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
- Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
- Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
- Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.
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