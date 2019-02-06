Аласания рассказал, что его увольнение записывали на аудио, но пока не обнародовали

Уволенный с должности председателя правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что ему не известно, в чем его официально обвиняют.

Об этом Зураб Аласания рассказал в интервью DW.

"Пока нет никакого обоснования. Они (наблюдательный совет. - ред.) расшифровывают протокол, так они сказали. Там делалась аудиозапись, но ее тоже не предоставили. Поэтому на самом деле мне не известно, в чем меня официально обвиняют. То, что было опубликовано в социальных сетях, - это единый документ. Они сказали, что это был драфт. Насколько и что именно с него может дойти (до официального решения. - ред.), я не могу сказать, - отметил он.

Аласания добавил, что при принятии решения о его увольнении были нарушены все процедуры.

"Для начала стоит упомянуть то, что это было сделано с голоса и тайным голосованием. Такого нет ни в положении, и такого не может быть. Я уже не говорю о том, что, если тебя в чем-то обвиняют, это должно быть письменно, это должно быть пять дней ответа. Затем они должны собраться, обсудить это и вынести это на голосование. Не было даже пяти минут, не заслушали отчет", - отметил Аласания.

По его словам, когда началось обсуждение, не было названо ни одной причины для увольнения, а "озвучивали только желание разорвать контракт".

Напомним: