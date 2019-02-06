Донор Общественного USAID приостановил действие гранта из-за увольнения Аласании

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Среда, 6 февраля 2019, 21:06

Зураб Аласания рассказал, что после голосования за его увольнение с должности председателя правления Общественного вещания донор Общественного USAID приостановил действие гранта.

Об этом Аласания рассказал в интервью DW.

"Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать. Например, дебаты. Сейчас организация, это спонсирует - речь идет о гранте от USAID, - просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют", - отметил он.

Аласания подчеркнул, что времени осталось очень мало и проведения президентских дебатов на Общественном оказалось под большим вопросом.

"Я уже не говорю о финотчете, который они не приняли. А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как компании работать дальше", - подытожил Аласания.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ НиколайЧернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
  • Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.

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Темы: общество телевидение выборы президента 2019


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