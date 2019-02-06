Донор Общественного USAID приостановил действие гранта из-за увольнения Аласании

Зураб Аласания рассказал, что после голосования за его увольнение с должности председателя правления Общественного вещания донор Общественного USAID приостановил действие гранта.

Об этом Аласания рассказал в интервью DW.

"Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать. Например, дебаты. Сейчас организация, это спонсирует - речь идет о гранте от USAID, - просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют", - отметил он.

Аласания подчеркнул, что времени осталось очень мало и проведения президентских дебатов на Общественном оказалось под большим вопросом.

"Я уже не говорю о финотчете, который они не приняли. А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как компании работать дальше", - подытожил Аласания.

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