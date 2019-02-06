Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании опубликовал протокол заседания, на котором уволили Зураба Аласанию с должности председателя правления.

В начале заседания Алексей Панич сообщил, что председатель Ревизионной комиссии и руководитель службы внутреннего аудита готовы доложить о результатах изучения деятельности Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины.



Он внес предложение добавить в повестку дня вопрос о результатах изучения деятельности Благотворительного фонда головой Ревизионной комиссии и руководителем Службы внутреннего аудита.

Наблюдательный совет добавил этот вопрос в повестку дня (голосования: за - 12, против - 0).



"При изучении деятельности органов управления Фонда в соответствии с Уставом были обнаружены факты, свидетельствующие о потенциальном конфликте интересов, имеющиеся у Исполнительного директора и членов Исполнительного комитета Фонда.

На момент проведения исследования документов Наблюдательный совет Фонда не была создан. В соответствии с Уставом Фонда, в случае отсутствия Наблюдательного совета, его полномочия осуществляются Общим собранием участников Фонда.



Однако за период изучения документов Фонда, в протоколах общего собрания отсутствуют сведения об осуществлении ими контролирующих функций. Соответствующие вопросы не рассматривались и решения не принимались", - говорится в протоколе.

Отмечается, что изучение нормативного обеспечения деятельности Фонда выявило несоответствие отдельных положений внутренних документов, в частности приказа об учетной политике требованиям законодательства.



"Сотрудничество Фонда с ОАО "НОТУ" документально не оформлен. В отдельных случаях имеются лишь письма-обращения от руководства ОАО "НОТУ". Процедуры, предусмотренные в Положении о порядке закупки товаров, работ, услуг, выполняются не в полном объеме", - отмечается в протоколе.

Подчеркивается, что были выявлены факты приобретения Фондом таких работ, услуг по завышенным ценам. Также выявлено, что по отдельным операциям стоимость предоставления услуг поставщиками, которые одновременно являются и поставщиками ОАО "НОТУ", для Фонда и для ПАО "НОТУ" значительно отличается.



Кроме этого, выявлены поставщики-ФЛП, которые были зарегистрированы перед началом выполнения проекта, и прекратили свою деятельность сразу после завершения проекта.



Подрядчики-ФЛП привлекались в основном для выполнения работ и оказания услуг творческих коллективов.

"Фонд приобретал имущество и оборудование для осуществления проектной деятельности. Имущество, приобретенное для проектной деятельности, не учитывается на балансе Фонда. Соответственно, сложно установить соответствует ли приобретенное имущество потребностям проектов и используется ли в соответствии с назначением.



Выявлены недостатки в определении имущественной оценки аудиовизуальных произведений и отражения их в учете Фонда, которые были или должны быть переданы ОАО "НОТУ" по результатам реализации грантовых проектов.

Вследствие выявленных недостатков, затраты на производство творческих проектов ОАО "НОТУ" не распределяются по источникам финансирования, в результате чего могут быть не учтены в составе расходов на производство", - говорится в протоколе.



После заслушивания результатов деятельности Фонда Алексей Панич предложил поставить вопрос о персональной ответственности председателя правления ПАО "НОТУ".

По его мнению, Аласания несет персональную ответственность за неудовлетворительную организацию работы с донорскими средствами независимо от того, насколько он был знаком с недостатками в работе Фонда: если Аласания был в курсе, что средства на поддержку ПАО "НОТУ" распределяются по непрозрачным схемам - это скандальная ситуация, а если он не был в курсе этого - это не менее скандальная ситуация для него как топ-менеджера.



Предложение Паныча поддержал Вячеслав Козак.



Он настоял на предложении внесения в повестку дня вопроса о досрочном прекращении контракта с Аласанией.

"Козак сообщил, что принес с собой подготовленный проект решения и еще раз настаивает на внесении в повестку дня вопроса о досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО "НОТУ" и путем голосования определиться каждому", - отмечается в протоколе.



Козак напомнил, что еще осенью прошлого года на заседании Наблюдательного совета он предлагал внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении контракта с Аласанией. Во время заседания он заявлял о якобы непрозрачном использовании средств.

В ответ Вадим Городской заявил, что по вопросу работы с донорскими средствами до этого были утверждены рекомендации. По его мнению, этого достаточно, как предупреждения для председателя правления со стороны Наблюдательного совета.



Также Светлана Остапа предложила рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, ведь он не был предложен при рассмотрении повестки дня.



"Лучше всего, если есть такое желание ряда коллег в Наблюдательном совете, рассмотреть его в открытом режиме в "Укринформе", как было организовано избрание председателя правления с трансляцией в интернете", - сообщается в протоколе.

Владимир Яворивский предложил не откладывать надолго решение этого вопроса, потому что оно все равно будет снова вынесено.



Он заявил, что готов поддержать инициативу Козака, но призвал подробнее подготовить проект решения и внести этот вопрос в повестку дня следующего заседания Наблюдательного совета.



"Зураб Аласания призвал не оттягивать принятие решения надолго, ведь "надо успеть до выборов". По его мнению, это можно сделать на следующем заседании. Реплика З. Аласании вызвала смех у его подчиненных", - говорится в протоколе.

Далее Светлана Остапа призвала присутствующих работников ОАО "НОТУ" воздерживаться от такого поведения и не превращать заседание в фарс, особенно, когда дело коснулось такого серьезного вопроса.



Тарас Аврахов призвал вывести посторонних лиц из заседания Наблюдательного совета и продолжить дальнейшее рассмотрение вопросов в закрытом режиме.



Игорь Хохич поддержал предложение о проведении дальнейшего заседания в закрытом режиме.



Зураб Аласания отметил, что рассмотрение всех последующих вопросов, которые были внесены в повестку дня, требует присутствия приглашенных лиц.

Татьяна Лебедева озвучила два проекта решения: внести в повестку дня заседания вопрос о досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО "НОТУ" Аласанией З.Г. и рассмотреть его в закрытом режиме; запланировать рассмотрение вопроса о досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО "НОТУ" Аласанией З.Г. на следующее заседание Наблюдательного совета;



Наблюдательный совет решил внести в повестку дня заседания вопрос о досрочном прекращении контракта с Аласанией и рассмотреть его в закрытом режиме.

Напомним: