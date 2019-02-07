ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь

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Четверг, 7 февраля 2019, 07:36

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское, из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь.

Из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское, из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Южное.

Дважды из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Жованка, из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская.

"По данным разведки, 6 февраля, 2 оккупантов уничтожено и один получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ".

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс боевые действия


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