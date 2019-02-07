В Одессе задержали банду, выбивавшую несуществующие "долги" у жителей

В Одессе блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.

Сотрудники Службы безопасности Украины действовали совместно с полицией, сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа.

"Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей", – заявляет СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра 1 тысячи долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали троих участников так называемого "силового звена" группировки на одной из улиц Одессы во время получения "долга" от потерпевшего.

Решают вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто производство по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса, ведутся неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.