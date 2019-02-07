Порошенко заручился поддержкой епископов из США

Президент Украины принял епископов Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) – первоиерарха УПЦ в США митрополита Иерапольского Антония и управляющего западной епархией УПЦ в США архиепископа Памфильського Даниила.

Петр Порошенко на встрече поблагодарил американцев украинского происхождения за поддержку процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба президента.

Он поблагодарил лично митрополита Антония и архиепископа Даниила, а также вселенского патриарха за усилия в предоставлении Томоса для Украины.

Порошенко принял епископов Украинской православной церкви в США Фото Николая Лазаренко, АП

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и большого мужества и смелости, которых многие в России просто не ожидали", – заявил Порошенко.

Митрополит Антоний признался: "Весь этот процесс был проведен Святым Духом. Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет".

"Слава Богу, что Вы стояли и принимали первенство в этом процессе с апреля прошлого года, с визита в Константинополь", – добавил он.

По словам митрополита Иерапольского, получение томоса – "невероятное и самое важное событие в истории украинской нации".

"Казалось, что это было невозможно. Вы говорили как великий лидер нации и вошли в историю человечества как человек, который принес Украине Томос. Мы ждали такого лидерства очень много лет, гораздо больше, чем Вы", – цитирует митрополита Антония пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы Порошенко, митрополит Иерапольский подчеркнул важность сохранения стабильности в Украине: "Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, за Вашими взглядами и Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс"

Напомним: