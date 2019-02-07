"Попробовали поймать Путина на слове" - посол рассказал об идее новой миссии в Керченском проливе

Германия пыталась "поймать Путина на слове" в вопросе организации наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако пока условия такой миссии согласовать не удалось.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

По его словам, идея мониторинга ситуации в Керченском проливе возникла во время разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина.

"Путин тогда заявил, что готов принять таких наблюдателей, экспертов, которые проследили бы, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове", - рассказал дипломат.

Однако, по его словам, сейчас "модальности такой миссии пока не согласованы".

Берлин настаивает, что при согласовании деталей мониторинговой миссии голос Украины важен. "Ведь надо исключить возможность того, что эта миссия поставит под сомнение нашу политику непризнания незаконной аннексии Крыма", - пояснил дипломат.

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Напомним: