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"Попробовали поймать Путина на слове" - посол рассказал об идее новой миссии в Керченском проливе

Четверг, 7 февраля 2019, 09:05

Германия пыталась "поймать Путина на слове" в вопросе организации наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако пока условия такой миссии согласовать не удалось.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

По его словам, идея мониторинга ситуации в Керченском проливе возникла во время разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина.

"Путин тогда заявил, что готов принять таких наблюдателей, экспертов, которые проследили бы, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове", - рассказал дипломат.

Однако, по его словам, сейчас "модальности такой миссии пока не согласованы".

Берлин настаивает, что при согласовании деталей мониторинговой миссии голос Украины важен. "Ведь надо исключить возможность того, что эта миссия поставит под сомнение нашу политику непризнания незаконной аннексии Крыма", - пояснил дипломат.

Больше читайте в интервью: "Послы Франции и Германии: Мы много раз спрашивали, чем заменить "Минск" – но ответа не получили

Напомним:

  • В январе во время визита в Киев глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что для мониторинга в Керченском проливе свое согласие должны дать как украинская, так и российская стороны - но к тому времени прогресс в этом вопросе продвинулся недалеко.
  • В конце января заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи".

Темы: Керченский проливПутинРосcияаннексияЕвропа
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